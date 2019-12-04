Прием граждан провел министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел прием граждан в партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо министра на приеме граждан присутствовали начальник следственного департамента, департамента собственной безопасности, другие представители министерства внутренних дел, а также заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана и представитель партии «Nur Otan».

Свои жалобы и заявления озвучили около 50 граждан. Обращения поступали от жителей регионов по видеосвязи в прямом эфире. Среди граждан также были и те, кто специально приехал сегодня для встречи с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым.

«Я вынуждена снова обратиться к вам. Была у вас на личном приеме в августе по поводу уголовного дела, по статье мошенничество. Дело было дважды приостановлено. Оба следователя за вынесенные постановления наказаны. Вы назначили комиссию, но никакого заключения либо уведомления я не получала. Столько времени прошло, а я только получаю ответ в виде отказа», - рассказала Лилия Ахметова из Шымкента по видеосвязи.

«По вашему обращению мы дважды внесли ходатайство в генеральную прокуратуру. Ваши доводы подлежат дополнительному исследованию. Однако генпрокуратура нам официально отказала. Имеется письменное уведомление», - разъяснил руководитель следственного департамента МВД.

«По вашему уголовному делу следователи были наказаны. Все нюансы были устранены, допросы проводились. Предлагаю вам написать заявление на имя генерального прокурора, уже как от частного физического лица. Я тоже поддержу ваше заявление. Это единственный выход, потому что без отмены данного постановления следственные действия по закону не проводятся. Департамент полиции Шымкента поможет вам, как написать и оформить заявление», - добавил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Поступали жалобы разного характера: на действия сотрудников полиции, на несогласие с бездействием и с прекращением уголовного дела, с результатом уголовного дела. В числе обращений были ходатайства о помиловании или смягчении наказания, о несогласии с исходом уголовного дела, жалобы на прекращение и на ход уголовного дела.

Среди тех кто приехал на прием к министру была и жительница Костанайской области Надежда Ященко – председатель Общества инвалидов и матерей детей-инвалидов. Она выразила благодарность министру и сотрудникам департамента полиции Костанайской области за помощь в приобретении инвалидных колясок и массажера для инвалидов Сарыкольского района.

«На сегодняшний день у нас очень много проблем. Есть лежачие инвалиды, которые не видят света, и им нужны коляски. Нам очень помогли. Сотрудники полиции привезли коляски и массажер. Никто в наше трудное время руку помощи не протягивает. Я считаю, что они заслуживают огромного уважения. Хочу выразить вам слова благодарности. Ваши сотрудники под вашим руководством несут службу достойно и находят время для помощи инвалидам», - сказала Надежда Ященко.

В свою очередь министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поблагодарил жительницу Костанайской области за оценку деятельности сотрудников и отметил, что общество инвалидов всегда требует внимания, заботы и помощи.