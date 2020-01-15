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Приём граждан провёл аким Карагандинской области

15 Января 2020 20:27
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Приём граждан провёл аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл очередной приём граждан. Ежемесячно аким встречается с гражданами в общественной приёмной филиала партии «Nur Otan», передаёт МИА «Казинформ».

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В этот раз на приём пришли люди с вопросами социального характера.

Основатель единственного в области музея авиации и космонавтики Магрифа Карибекова рассказала о необходимости расширения и ремонта помещения. Больше десяти лет музей находится в школе № 78 Караганды. Всё начиналось с классного уголка и нескольких фотографий с изображением первого космонавта Тохтара Аубакирова. Спустя годы музейная коллекция разрослась и сегодня в фонде насчитывается больше тысячи экспонатов. Среди них есть редкие снимки, личные вещи космонавтов, деталь настоящего космического корабля.

По словам энтузиастки, школьный музей пользуется популярностью, ежегодно его посещают более 1500 тысяч человек, которым интересна история космонавтики. Музей открыт для учащихся других школ, основные посетители – дети и подростки.


Магрифа Карибекова попросила поддержки своего детища. Имеющееся помещение стало тесным и не вмещает все экспонаты. Для расширения имеются свободные площади, но необходимо провести ремонт.

Женис Касымбек отметил пользу подобных проектов, направленных на воспитание молодого поколения. Аким области поручил своему заместителю, курирующему социальную сферу, съездить в эту школу и изучить ситуацию на месте. После этого будет определён источник финансирования ремонта.


Житель Абая Алексей Сим рассказал о ситуации с детской площадкой, которую он построил возле дома на свои деньги. Чтобы узаконить подарок детворе, необходимо оформить право на земельный участок. Инициатор также заявил о готовности безвозмездно подарить эту площадку городу.

Женис Касымбек поручил разобраться в этом вопросе и найти оптимальное решение.

К акиму области также обратилась творческая молодёжь с идеей развития музыкального проекта. Кроме того, обсуждались вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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