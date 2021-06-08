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Прием граждан провел аким Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
8 Июня 2021, 23:50
Прием граждан провел аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким области, председатель Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Ермек Маржикпаев провел прием граждан. Обращения посетителей, которые решились положительно во время приема, в основном касались социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

Так, жительница города Кокшетау Людмила Третьякова обратилась в партию «Nur Otan» с просьбой рефинансировать кредитную задолженность и сохранить квартиру за дочерью. Дело в том что, дочь заявительницы взяла кредит в АО «Народный банк Казахстана» под залог квартиры, в которой проживала с двумя несовершеннолетними детьми и матерью. По истечении сроков погашения кредита, ввиду несостоятельности девушка не смогла погасить кредит, и банк, согласно договору, забрал квартиру в свою собственность. Вопрос был рассмотрен партией совместно с филиалом АО «Народный банк». Ипотечный кредит дочери в сумме семи млн тенге был списан банком, квартира осталась за Людмилой Третьяковой.

В 2015 году отличнику здравоохранения, врачу кокшетауской многопрофильной больницы, заведующей пульмонологическим отделением Баглан Сейтмугамбетовой была выделена служебная квартира. Жилье было с правом приватизации. Квартира находилась на балансе городского акимата. С заявительницей был заключён договор аренды до 31 декабря 2021 г. В июне 2020 года она обратилась в ЖКХ по поводу приватизации жилья, и ей ответили, что квартира действительно подлежит приватизации, но, учитывая, что на тот момент был карантин, просили обратиться позже в августе. На период карантина заявительница работала в инфекционном отделении. После окончания карантина, когда вышла из «красной» зоны, женщина случайно узнала, что квартира, в которой она проживала, была передана на баланс кокшетауской городской многопрофильной больницы.

«В ноябре 2020 г. было на заседании жилищной комиссии в кокшетауской городской многопрофильной больнице на просьбу выдать ей данное жилье с последующей приватизацией положительного ответа она не получила. С данным вопросом она обратилась в областной филиал партии. Комиссия партийного контроля Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan», предварительно рассмотрев данный вопрос и имея в виду ее 20-летний стаж работы по специальности, ее социальный статус (одна воспитывает троих детей), усмотрела все возможности положительного решения вопроса о приватизации жилья Баглан Сейтмугамбетовой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Филиалом партии совместно с отделом ЖКХ города Кокшетау и администрацией городской больницы вопрос решен положительно в рамках правового поля», - поделилась пресс-секретарь ведомства Динара Дуйсен.

photo Во время приема председателем областного филиала, акимом области был решен вопрос инвалида-колясочника Валерия Чернышева. Ему была оказана материальная помощь в размере 200 тысяч тенге на ремонт инвалидной коляски и на приобретение аккумуляторов к ней.

«Валерий Чернышов - человек с особыми потребностями. Долгое время он был оторван от жизни и общества. Еще в 2016 году впервые обратился в филиал партии «Nur Otan» по вопросу оказания помощи в установке пандуса к дому. Осенью того же года при поддержке и помощи Акмолинского филиала партии «Nur Otan» был установлен пандус к квартире Валерия, соответствующий всем нормам. Как человеку, который находится в инвалидной коляске, согласно правилам, необходима замена колясок один раз в 5-7 лет. Однако обслуживание и ремонт этих колясок не предусмотрены в законодательном порядке. А коляски имеют свойство выходить из строя. В очередной раз 1 марта 2021 года Валерий обратился в областной филиал партии «Nur Otan» за помощью теперь уже в приобретении аккумулятора для своей инвалидной коляски. А уже 3 марта встретились со спонсором, обговорили все вопросы по приобретению и финансовой поддержке необходимого аккумулятора. Уже через пару дней был сделан запрос в город Волгоград и через месяц аккумулятор пришел. Эта помощь была жизненно важна и необходима для Валерия, так как он передвигается на коляске постоянно, и это одна из возможностей социализировать себя в обществе», - добавила Д. Дуйсен.

Все обращения во время приема главы региона были решены положительно.


Акмолинская область   Нур Отан   Акимат   Политические партии  
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