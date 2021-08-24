+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 19 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прием документов в вузы продлен в Казахстане

24 Августа 2021 09:07
Поделиться:
Прием документов в вузы продлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов для зачисления в вузы продлен до 28 августа включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Новости по теме
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
Материальную помощь получат 10 тысяч атырауских школьников В павлодарских школах изменят подход к урокам физкультуры МОН РК пересматривает оплату труда и процедуру аттестации директоров школ

Такое решение приняли в департаменте высшего и послевузовского образования МОН РК.

«Думаю, это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков. Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе», — отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Напомним, ранее документы для зачисления в вузы необходимо было подать до 25 августа.

Отметим, что заявки от обладателей образовательных грантов принимаются посредством портала электронного правительства eGov.kz.

Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование  
Поделиться:
Новости по теме
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
Материальную помощь получат 10 тысяч атырауских школьников
В павлодарских школах изменят подход к урокам физкультуры
МОН РК пересматривает оплату труда и процедуру аттестации директоров школ
Популярное
1 Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
2 Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
3 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
4 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
5 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
6 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Читайте также
МОН РК пересматривает оплату труда и процедуру аттестации директоров школ
Казахстанские полицейские помогают собрать детей в школу
Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив