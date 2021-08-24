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Прием документов в вузы продлен в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов для зачисления в вузы продлен до 28 августа включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
Такое решение приняли в департаменте высшего и послевузовского образования МОН РК.
«Думаю, это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков. Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе», — отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.
Напомним, ранее документы для зачисления в вузы необходимо было подать до 25 августа.
Отметим, что заявки от обладателей образовательных грантов принимаются посредством портала электронного правительства eGov.kz.
Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.
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