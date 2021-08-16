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Прием документов в Президентский кадровый резерв продлится до 30 сентября

16 Августа 2021 14:07
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Прием документов в Президентский кадровый резерв продлится до 30 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назначение из Президентского резерва предусматривается на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса «А» и руководящие должности корпуса «Б». Об этом сообщила Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Назначение из Президентского резерва предусматривается на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса «А» и руководящие должности корпуса «Б». Срок пребывания в резерве составляет 3 года. Здесь хотелось бы акцентировать внимание на том, что назначения могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в резерв, так и из числа иных лиц в соответствии с действующим законодательством», - рассказала Председатель Агентства РК по делам государственной службы.

Прием документов будет осуществляться с 1 по 30 сентября текущего года. В ходе отбора будут оцениваться способности кандидатов работать со сложной текстовой и числовой информацией, решения реальных проблем, составленных в виде ситуационных задач.

Кроме того, посредством ассессмент-центра будут выявляться и оцениваться компетенции кандидатов, присущих лидерам новой формации, такие как: стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство, убедительность.

«Окончательное решение по зачислению в резерв будет приниматься Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте», - добавила Анар Жаилганова.


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#Молодежь   #Президентский кадровый резерв  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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