Прием документов в Президентский кадровый резерв продлится до 30 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назначение из Президентского резерва предусматривается на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса «А» и руководящие должности корпуса «Б». Об этом сообщила Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назначение из Президентского резерва предусматривается на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса «А» и руководящие должности корпуса «Б». Срок пребывания в резерве составляет 3 года. Здесь хотелось бы акцентировать внимание на том, что назначения могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в резерв, так и из числа иных лиц в соответствии с действующим законодательством», - рассказала Председатель Агентства РК по делам государственной службы.

Прием документов будет осуществляться с 1 по 30 сентября текущего года. В ходе отбора будут оцениваться способности кандидатов работать со сложной текстовой и числовой информацией, решения реальных проблем, составленных в виде ситуационных задач.

Кроме того, посредством ассессмент-центра будут выявляться и оцениваться компетенции кандидатов, присущих лидерам новой формации, такие как: стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство, убедительность.

«Окончательное решение по зачислению в резерв будет приниматься Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте», - добавила Анар Жаилганова.