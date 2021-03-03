Прием документов в первый класс начнется 1 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа. Это было сделано для удобства всех участников образовательного процесса, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности.

Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов.

Подать заявление можно через egov.kz, предоставив следующие документы:

- заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»;

- документ о состоянии здоровья по форме 063/у;

- две фотографии 3х4.

Заявление рассматривается 1 рабочий день.