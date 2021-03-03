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    17:53, 03 Март 2021 | GMT +6

    Прием документов в первый класс начнется 1 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа. Это было сделано для удобства всех участников образовательного процесса, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности.

    Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов.

    Подать заявление можно через egov.kz, предоставив следующие документы:

    - заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);

    - копия свидетельства о рождении ребенка;

    - документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»;

    - документ о состоянии здоровья по форме 063/у;

    - две фотографии 3х4.

    Заявление рассматривается 1 рабочий день.


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