17:53, 03 Март 2021 | GMT +6
Прием документов в первый класс начнется 1 апреля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа. Это было сделано для удобства всех участников образовательного процесса, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности.
Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов.
Подать заявление можно через egov.kz, предоставив следующие документы:
- заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»;
- документ о состоянии здоровья по форме 063/у;
- две фотографии 3х4.
Заявление рассматривается 1 рабочий день.