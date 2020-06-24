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Прием документов в первый класс и детсады приостановили в Актюбинской области
24 Июня 2020 02:41
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области до первого августа временно приостановлен прием документов в первый класс и в дошкольные организации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования.
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Прием документов был приостановлен из-за закрытия на карантин поликлиник, которые временно перестали проводить медосмотры и выдачу справок о состоянии здоровья детей формы 026/у и 063/у.
«Однако родителям, не успевшим сдать документы, не стоит беспокоиться. После стабилизации эпидемиологической ситуации все дети будут полностью приняты в дошкольные организации и школы. Эти меры принимаются для сохранения здоровья и безопасности жизни детей», - отметили в управлении образования.
Для оказания консультативной помощи в управлении образования открыта горячая линия, телефон доверия 55-17-92, 54-03-52, 8-702-031-25-22, а также работает ватсап номер руководителя управления образования Ляззат Уразбаевой 8 701 722 0563.
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