Прием документов в первый класс и детсады приостановили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области до первого августа временно приостановлен прием документов в первый класс и в дошкольные организации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования.

Прием документов был приостановлен из-за закрытия на карантин поликлиник, которые временно перестали проводить медосмотры и выдачу справок о состоянии здоровья детей формы 026/у и 063/у.

«Однако родителям, не успевшим сдать документы, не стоит беспокоиться. После стабилизации эпидемиологической ситуации все дети будут полностью приняты в дошкольные организации и школы. Эти меры принимаются для сохранения здоровья и безопасности жизни детей», - отметили в управлении образования.

Для оказания консультативной помощи в управлении образования открыта горячая линия, телефон доверия 55-17-92, 54-03-52, 8-702-031-25-22, а также работает ватсап номер руководителя управления образования Ляззат Уразбаевой 8 701 722 0563.