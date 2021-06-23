Прием документов в казахстанские колледжи стартует 25 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 июня 2021 года в Казахстане стартует прием документов в колледжи. Процедура приема будет проводиться по новым правилам. Кроме того, расширен перечень квот для желающих обучиться бесплатно. О новшествах сегодня в прямом эфире на официальной странице МОН РК в Facebook рассказала директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает МИА «Казинформ».

В этом году отменены вступительные экзамены, за исключением экзаменов по педагогическим, медицинским и творческим специальностям. Конкурс будет проводиться по аттестату: по среднему баллу обязательных и профильных предметов.

Кроме того, для обеспечения прозрачности и доступности обучения МОН РК разработан новый механизм распределения грантов по принципу «деньги за студентом». То есть, если ранее гранты распределяли между колледжами управления образования, то теперь госзаказ будет размещаться среди колледжей по выбору абитуриентов.

Абитуриенты смогут подать документы в колледжи двумя способами: через портал «электронного правительства» Egov.kz или напрямую в колледже. Будущие студенты могут выбрать до четырех специальностей и до четырех колледжей. Конкурс будет проводиться через информационную систему по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов, отраженных в аттестате. Выпускники, желающие обучаться по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут сдавать специальные, творческие экзамены или собеседование. Их будут проводить сформированные при колледжах комиссии.

«Конкурс разделен на два этапа: с 19 по 22 августа будет проходить распределение госзаказа среди абитуриентов, поступающих на базе 9 класса. Среди выпускников 11 класса – с 22 по 25 августа. При наличии нераспределенных мест проводится перераспределение государственного образовательного заказа среди неохваченных абитуриентов. Информация о зачислении на обучение по госзаказу придет в личный кабинет абитуриента. Зачисление в колледжи завершится 31 августа», – отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

На сегодняшний день в стране функционируют 795 колледжей, из которых 454 – государственные. Гранты получат 435 государственных колледжей и 170 частных колледжей. На 2021-2022 учебный год государственный образовательный заказ сформирован по 10 направлениям и более чем 200 наиболее востребованным специальностям на 97 тысяч мест.

«В этом году перечень квотных категорий расширен, теперь квоты предусмотрены по 9 категориям. Добавлено 5% квоты для детей из многодетных семей, 1% – для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, 1% – для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп. При равенстве баллов будет учитываться квотная категория и средний балл аттестата», – отметила Насымжан Оспанова.

Кроме того, в этом году впервые всем выпускникам предоставят возможность пройти профессиональную диагностику через информационные системы управлений образования. Диагностика предназначена для оказания помощи выпускникам при выборе профессии и носит рекомендательный характер.