Прием документов по программе «Болашак» начнется 4 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начнется 4 мая и продлится до 28 октября, передает МИА «Казинформ».

«Присуждение стипендий будет проходить в три этапа – в июне, в августе и в ноябре. Впервые процессы приема документов и конкурсного отбора для присуждения международной стипендии «Болашак» полностью автоматизированы. Весь путь претендента в конкурсном отборе оцифрован. Претенденту в личном кабинете присваивается уникальный код, который сопровождает его в ходе всего конкурсного отбора. Личные данные претендента также закодированы с помощью системы уникальной идентификации. Количество конкурсных туров сокращено с шести до трех», - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК в Facebook .

Как отметили в ведомстве, отборочные туры включают в себя комплексный тест, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.