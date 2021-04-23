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    18:42, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Прием документов по программе «Болашак» начнется 4 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начнется 4 мая и продлится до 28 октября, передает МИА «Казинформ».

    «Присуждение стипендий будет проходить в три этапа – в июне, в августе и в ноябре. Впервые процессы приема документов и конкурсного отбора для присуждения международной стипендии «Болашак» полностью автоматизированы. Весь путь претендента в конкурсном отборе оцифрован. Претенденту в личном кабинете присваивается уникальный код, который сопровождает его в ходе всего конкурсного отбора. Личные данные претендента также закодированы с помощью системы уникальной идентификации. Количество конкурсных туров сокращено с шести до трех», - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК в Facebook .

    Как отметили в ведомстве, отборочные туры включают в себя комплексный тест, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.


    Теги:
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