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Прием документов по программе арендного жилья для работающей молодежи продлили
12 Ноября 2019 04:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с восстановлением работы портала Smart Astana прием документов на участие в программе арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи продлили до 12 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
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«Прием документов на арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи продлен до 22.00 часов 12 ноября 2019 года. В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в Единый контакт-центр iKOMEK 109», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Жилье,
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