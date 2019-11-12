Прием документов по программе арендного жилья для работающей молодежи продлили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с восстановлением работы портала Smart Astana прием документов на участие в программе арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи продлили до 12 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Прием документов на арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи продлен до 22.00 часов 12 ноября 2019 года. В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в Единый контакт-центр iKOMEK 109», - говорится в сообщении.