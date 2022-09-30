Прием документов на участие в конкурсе по программе «Болашак» продлится до 14 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продолжается прием документов на участие в конкурсном отборе по программе «Болашак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Заявки принимаются до 14 октября текущего года через портал государственных услуг eGov.kz.

В 2022 года для обучения на магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий, для прохождения стажировок – 110 стипендий.

23 мая текущего года стартовал прием документов по «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы на магистратуру, докторантуру и резидентуру. 5 сентября начался прием документов на прохождение стажировок в ведущих зарубежных вузах, признанных мировых научно-исследовательских центрах и отраслевых организациях.

Конкурсный отбор проходит в режиме реального времени. Для претендентов создается личный кабинет на онлайн платформе. Там можно отслеживать все уведомления, а также пройти запланированные туры отбора и узнать результаты.

В отборе может принять участие любой казахстанец, возрастных ограничений нет. Важно, чтобы на момент подачи документов совокупный срок обучения/прохождения стажировки и последующей трудовой отработки не выходил за пределы пенсионного возраста.









Фото: taunews.kz















