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    15:05, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Прием документов на участие в конкурсе по программе «Болашак» продлится до 14 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продолжается прием документов на участие в конкурсном отборе по программе «Болашак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

    Заявки принимаются до 14 октября текущего года через портал государственных услуг eGov.kz.

    В 2022 года для обучения на магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий, для прохождения стажировок – 110 стипендий.

    23 мая текущего года стартовал прием документов по «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы на магистратуру, докторантуру и резидентуру. 5 сентября начался прием документов на прохождение стажировок в ведущих зарубежных вузах, признанных мировых научно-исследовательских центрах и отраслевых организациях.

    Конкурсный отбор проходит в режиме реального времени. Для претендентов создается личный кабинет на онлайн платформе. Там можно отслеживать все уведомления, а также пройти запланированные туры отбора и узнать результаты.

    В отборе может принять участие любой казахстанец, возрастных ограничений нет. Важно, чтобы на момент подачи документов совокупный срок обучения/прохождения стажировки и последующей трудовой отработки не выходил за пределы пенсионного возраста.



    Фото: taunews.kz






    Теги:
    Общество Болашак Образование
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