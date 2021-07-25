+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прием документов на присуждение грантов продлен еще на один день - Минобразования

25 Июля 2021 16:43
Поделиться:
Прием документов на присуждение грантов продлен еще на один день - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прием документов для участия в конкурсе присуждения грантов продлен еще на один день. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минобразования РК.

Новости по теме
59% избирателей проголосовало в Акмолинской области
Выборы сельских акимов: как идет голосование в СКО Подарки получают первые проголосовавшие и именинники в Акмолинской области В двух селах и 42 сельских округах Павлодарской области проходят выборы акимов

«Уважаемые абитуриенты!

Ранее министерство образования и науки планировало завершить прием документов для участия в конкурсе присуждения грантов 25 июля.
Однако от абитуриентов поступили просьбы о продлении сроков приема заявок, поскольку последний день их подачи приходится на выходной день. В связи с чем, МОН РК принято решение о продлении приёма документов еще на один день – до 26 июля включительно.
Просим вас обратить внимание, что документы будут приниматься через виртуальные приёмные комиссии высших учебных заведений.
Напомним. что в целях защиты здоровья абитуриентов во всех вузах страны работают виртуальные приемные комиссии, с помощью которых можно подать документы для участия в конкурсе в онлайн формате.
Список виртуальных приемных комиссий доступен по ссылке», - сообщили в пресс-службе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Общество   #МОН  
Поделиться:
Новости по теме
59% избирателей проголосовало в Акмолинской области
Выборы сельских акимов: как идет голосование в СКО
Подарки получают первые проголосовавшие и именинники в Акмолинской области
В двух селах и 42 сельских округах Павлодарской области проходят выборы акимов
Популярное
1 Сильная жара ожидается в Алматы
2 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
3 Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде
4 Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы
5 Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
Читайте также
Подарки получают первые проголосовавшие и именинники в Акмолинской области
Более 117 тысяч человек проголосовали в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив