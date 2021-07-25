Прием документов на присуждение грантов продлен еще на один день - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прием документов для участия в конкурсе присуждения грантов продлен еще на один день. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минобразования РК.

«Уважаемые абитуриенты!

Ранее министерство образования и науки планировало завершить прием документов для участия в конкурсе присуждения грантов 25 июля.

Однако от абитуриентов поступили просьбы о продлении сроков приема заявок, поскольку последний день их подачи приходится на выходной день. В связи с чем, МОН РК принято решение о продлении приёма документов еще на один день – до 26 июля включительно.

Просим вас обратить внимание, что документы будут приниматься через виртуальные приёмные комиссии высших учебных заведений.

Напомним. что в целях защиты здоровья абитуриентов во всех вузах страны работают виртуальные приемные комиссии, с помощью которых можно подать документы для участия в конкурсе в онлайн формате.

Список виртуальных приемных комиссий доступен по ссылке», - сообщили в пресс-службе.