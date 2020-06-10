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Приём документов на получение жилищных сертификатов начался в Караганде

10 Июня 2020 19:49
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Приём документов на получение жилищных сертификатов начался в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Отдел занятости и соцпрограмм Караганды с 10 июня принимает документы для выдачи жилищных сертификатов в рамках госпрограммы «Нұрлы Жер» по направлению «Бақытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Подать заявку могут определённые категории карагандинцев, получивших одобрение ипотечного займа на покупку первичного жилья от АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

На жилищные сертификаты могут претендовать:

1) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов (состоящие в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);

2) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семья (состоящие в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);

3) неполные семьи (состоящие в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах).

Необходимые документы:

1) заявление по утверждённой форме (предоставляется в отдел);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя на всех членов семьи (оригинал требуется для идентификации личности);

3) справка о доходах за последние 6 месяцев на всех членов семьи;

4) письмо из АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

Документы принимаются по адресу: Караганда, ул. Поспелова, 16, каб. 10. Тел.: (8-7212) 56-72-27.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30, обед с 13:00 до 14:30.


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#Карагандинская область   #Жилье  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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