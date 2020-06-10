Приём документов на получение жилищных сертификатов начался в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Отдел занятости и соцпрограмм Караганды с 10 июня принимает документы для выдачи жилищных сертификатов в рамках госпрограммы «Нұрлы Жер» по направлению «Бақытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подать заявку могут определённые категории карагандинцев, получивших одобрение ипотечного займа на покупку первичного жилья от АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

На жилищные сертификаты могут претендовать:

1) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов (состоящие в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);

2) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семья (состоящие в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);

3) неполные семьи (состоящие в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах).

Необходимые документы:

1) заявление по утверждённой форме (предоставляется в отдел);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя на всех членов семьи (оригинал требуется для идентификации личности);

3) справка о доходах за последние 6 месяцев на всех членов семьи;

4) письмо из АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

Документы принимаются по адресу: Караганда, ул. Поспелова, 16, каб. 10. Тел.: (8-7212) 56-72-27.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30, обед с 13:00 до 14:30.