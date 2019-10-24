Прием документов на первую молодежную премию стартовал в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Прием документов на первую молодежную премию «Ертіс дарыны - 2019» стартовал в Павлодарской области. В конкурсе могут принять участие жители региона в возрасте от 14 до 29 лет, призовой фонд составил 10 млн тенге, передаёт pavlodarnews.kz.
Как сообщили агентству в управлении информации и общественного развития Павлодарской области, в регионе по поручению акима области Булата Бакауова стартует прием документов на первую молодежную премию «Ертіс дарыны - 2019».
«Премия будет присуждаться по 10 номинациям: «Образование и наука», «Журналистика», «Общественная деятельность», «Спорт», «Культура», «Работник производства», «Предпринимательство», «Ерлігі үшін», «Волонтерство», «Эстрада» с общим призовым фондом в 10 млн тенге. Конкурс проводится в целях поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения. Церемония награждения будет проходить в преддверии празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан», - сообщили в ведомстве.
Подать заявку можно с 25 октября по 20 ноября 2019 года в Центр развития молодежных инициатив, расположенный по адресу: Павлодар, ул. Ломова, 38, кабинет 105. Подробная информация по телефонам: +7 (701) 324 00 66, +7(747) 668 25 08.
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