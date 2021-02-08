РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:54, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Приём документов на обучение в спецшколах Карагандинской области начнется 1 марта

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 марта по 1 апреля в Казахстане на сайте qabyldau.daryn.kz пройдёт онлайн-регистрация и приём документов на обучение в 5, 6, 7-х классах в специализированных организациях образования. В Карагандинской области для этих целей создан сайт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Карагандинские родители могут на сайте управления образования области www.qabyldau.daryn.kz выбрать желаемое учебное заведение и подать документы. Сайт начнёт свою работу ближе к началу приёма документов. Конкурсный отбор и тестирование будут проходить с 15 по 30 апреля», - сообщили в управлении образования региона.

    На странице управления образования в Instagram @uo_krg с 9 по 16 февраля будут проходить прямые эфиры с директорами специализированных школ-интернатов Карагандинской области.

    Завтра в прямом эфире в 17.00 расскажут о себе спецшколы-интернаты «Мурагер» и «Дарын».



    Теги:
    Образование Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:30
    Игре тогызкумалак обучают школьников в Кыргызстане
    Сегодня, 13:24
    Женский клуб KazEnergy будет использовать свои навыки в улучшении отраслевой ситуации – Лаззат Рамазанова
    Сегодня, 13:23
    Несколько улиц Караганды остались без электричества
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!