Приём документов на обучение в спецшколах Карагандинской области начнется 1 марта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 марта по 1 апреля в Казахстане на сайте qabyldau.daryn.kz пройдёт онлайн-регистрация и приём документов на обучение в 5, 6, 7-х классах в специализированных организациях образования. В Карагандинской области для этих целей создан сайт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карагандинские родители могут на сайте управления образования области www.qabyldau.daryn.kz выбрать желаемое учебное заведение и подать документы. Сайт начнёт свою работу ближе к началу приёма документов. Конкурсный отбор и тестирование будут проходить с 15 по 30 апреля», - сообщили в управлении образования региона.

На странице управления образования в Instagram @uo_krg с 9 по 16 февраля будут проходить прямые эфиры с директорами специализированных школ-интернатов Карагандинской области.

Завтра в прямом эфире в 17.00 расскажут о себе спецшколы-интернаты «Мурагер» и «Дарын».



