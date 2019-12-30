Прием документов на назначение АСП стартует в столице 5 января 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в целях максимального охвата населения и обеспечения качественного подхода по назначению АСП с 5 января 2020 года начнется прием граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

АСП будет назначаться с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. То есть, если заявление подано 20 января или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь месяц.

Прием на назначение адресной социальной помощи будет проводиться с 5 января 2020 года в алфавитном порядке в установленные даты по графику в Центре занятости населения, Центре института поддержки семьи «Жанұя», акиматах районов Алматы, Байқоңыр, Есиль и Сарыарка. Необходимо подать заявление и предоставить удостоверение личности для идентификации.

Также необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства не менее 6 месяцев по месту проживания. Размер АСП, как ранее, будет составлять разницу между среднедушевым доходом семьи и 70% от прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Согласно новому формату оказания помощи социально уязвимым слоям населения с 1 января 2020 года планируется выплата ежемесячного государственного пособия многодетным семьям без учета доходов.

Размер пособия: 4 ребенка – 42 496 тенге, 5 детей – 53 127 тенге, 6 детей – 63 757 тенге, 7 и более детей – 74 388 тенге.

Планируется охватить порядка 14 тыс. человек. Также планируется обеспечение гарантированным социальным пакетом детей из малообеспеченных семей, получающих АСП. В 2019 году адресную социальную помощь получили более 8 тыс. семей (38 998 человек), в том числе более 5 тыс. многодетных семей.