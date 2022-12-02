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Прием документов на конкурс по грантам в магистратуру начнется 6 декабря

2 Декабря 2022, 21:25
Прием документов на конкурс по грантам в магистратуру начнется 6 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру начнется 6 декабря. Он будет проходить до 12 декабря включительно через приемные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

Всего в комплексном тестировании приняли участие более 8 тысяч человек. Пороговый балл набрали около 40% поступающих. Средний показатель – 69 баллов. Максимальный балл – 127 баллов из 150 возможных.

В ходе проведения комплексного тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 80 участников. За попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 32 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 48 человек, их результаты также аннулированы.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 6 по 12 декабря (включительно) через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. Будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать способ подачи документов.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копию удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и при наличии, международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком. Медицинскую справку по форме 075/у можно предоставить в вуз при поступлении.

«При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 15 по 25 декабря. Поступающие в магистратуру могут претендовать на почти 4 тысячи государственных образовательных грантов», – сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Национального центра тестирования МНВО РК.


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