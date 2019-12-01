Прием документов на арендное жилье без права выкупа стартовал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султан объявили о приеме документов на арендное жилье без права выкупа, передает МИА «Казинформ».

«В данной программе могут принять участие многодетные семьи, состоящие в очереди на жилье по категории «Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи», - говорится в сообщении.

Количество квартир: 251

184 трехкомнатных квартиры (65-85 кв.м.)

67 двухкомнатные квартиры (60-70 кв.м.)

Тип жилья: Арендное жилье без права выкупа

Месторасположение: МЖК в квадрате улиц: Ш. Валиханова, С. Сейфуллина, Богенбай батыра, Ә. Жангелдина

Дата приема: с 1 декабря по 6 декабря текущего года

Время приема документов 1 и 2 декабря с 10:00 до 16:00, с 3 по 6 декабря с 8:30 до 17:00.

Обеденный перерыв с 13:00 до 14:30.

Прием документов будет осуществляться в КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султан, расположенного по адресу: город Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева, 39.

Условия: Состоять в очереди на жилье в городе Нур-Султан по категории «Многодетная семья»

Отбор проходит по дате постановке и составу семьи среди подавших документы на участие очередников по категории «Многодетная семья».

«На сколько лет дается данный вид жилья? — При предоставлении данного жилья, с Вами заключается договор найма сроком на 5 лет с правом продления. Соответственно, вы сможете жить неограниченное количество времени, перезаключая договор найма каждые 5 лет», - отмечается в сообщении.

Претендентам на получение жилья, необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

3) свидетельство о заключении/расторжении брака, смерти супруга (-ги), рождении детей, справка с ЦОН-а о том, что в браке не состоите;

4) справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

5) справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях;

7) Книжка многодетной матери при наличии (копия)