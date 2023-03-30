Прием документов для поступления в первый класс в этом году начнется с 3 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В общеобразовательных школах начнется прием документов для поступления в первый класс. Об этом сообщили управлении образования города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 апреля по 1 августа в общеобразовательных школах начинается прием документов для поступления в первый класс. В текущем учебном году, как сообщила заместитель руководителя управления образования города Астаны Маржан Каирбаева, в этом году 1 апреля приходится на субботу, поэтому прием документов в первый класс начнется с 3 апреля. В текущем учебном году, по предварительным данным, ожидается приём в первый класс около 26 тысяч детей.

«Организации образования принимают в первый класс детей с шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории школы, независимо от уровня подготовки. Все школы, кроме специализированных школ для одаренных детей, принимают в первый класс без вступительных экзаменов. В каждой школе для оказания помощи родителям организована приемная комиссия по приему детей в первый класс», - сказала Маржан Каирбаева на брифинге Службы коммуникации Астаны.

Родители подают документы через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, также есть возможность подачи на бумажном носителе в организации образования.

«Хочу обратить ваше внимание на принцип 3+1, то есть первые три заявления принимаются по территории обслуживания школы, одно – заявление по желанию родителей. Перечень документов для подачи:

- заявление;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- справка о состоянии здоровья (форма 063/у) и форма 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»;

- 2 фотографии ребенка размером 3х4 см.

Организация образования не вправе требовать документы, не указанные в перечне обязательных для сдачи документов», - отметила заместитель руководителя управления.

Прием детей с особыми образовательными потребностями осуществляется с учетом заключения психолого-медико-педагогической консультации при согласии родителей ребенка.

«Прием заявлений претендентов в специализированные организации образования ведется с 1 февраля по 15 апреля, согласно Типовым правилам. Конкурс будет проводиться с 15 по 30 апреля», - добавила спикер.

Основанием для отказа в приёме документов в первый класс являются:

1) неполный пакет документов, представленных родителями;

2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Типовыми правилами;

3) переполненность класс-комплектов.

В случае отказа в приёме детей в организацию образования, родители или иные законные представители обращаются в Управление образования по контактным номерам: 556870, 556881, 556887, 557462.