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Прием документов для поступления в колледжи начнётся 20 июня

18 Июня 2020 05:10
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Прием документов для поступления в колледжи начнётся 20 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов для поступления в колледжи начнётся с 20 июня и продолжится до 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Министерства образования и науки РК.

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Подать документы можно будет электронно через egov.kz или в бумажном варианте в колледж.

В этом году зачисление в колледж будет проводиться по суммарному конкурсному баллу аттестата, который складывается из оценок:

для выпускников 9-х классов по обязательному предмету (казахский или русский язык) и двум профильным предметам;

для выпускников 11-х классов по двум обязательным предметам (казахский или русский язык, история Казахстана) и двум профильным предметам.

Для педагогических, медицинских специальностей и специальностей искусства:

устанавливаются специальные и творческие экзамены с применением информационно-коммуникационных технологий или оценивание портфолио о достижениях;

при равенстве баллов будет учитываться средний балл аттестата и социальная категория абитуриента.




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