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    09:41, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Прием документов для поступления в докторантуру стартовал в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовал прием документов на второй вступительный экзамен для поступления в докторантуру. Он продлится до 15 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Напомним, ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о решении, принятом в пользу казахстанцев, желающих повторно попытать свои силы для поступления в магистратуру и докторантуру.

    Теперь прием документов будет проводиться два раза в год. В конкурсе смогут принять участие как претенденты, которые не смогли поступить на грант летом, так и те, кто ранее не сдавал вступительный экзамен.

    Напоминаем, что в этом году правила поступления в докторантуру изменены. Теперь прием в докторантуру осуществляется по результатам вступительного экзамена, который проходит в электронном формате в региональных центрах тестирования по принципу «1 поступающий –1 компьютер –1 камера». Эта мера направлена на обеспечение прозрачности процедуры сдачи экзамена.

    Вступительный экзамен включает написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменацию по профилю группы образовательной программы.

    Регистрация на участие во втором вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН РК app.testcenter.kz http://app.testcenter.kz/.

    Вступительный экзамен пройдет с 18 ноября по 11 декабря 2021 года.

    Отметим, что проходной балл для поступления по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов. Зачисление в докторантуру пройдет в период с 26 декабря по 10 января 2021 года.

    Перечень документов для поступления в докторантуру:

    документ об образовании (подлинник, представляется при подаче документов в приемную комиссию);

    документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

    сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

    английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), пороговый балл – не менее 5,5;

    TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл – не менее 46;

    TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл – не менее 453;

    немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2);

    французский язык: TFI (Test de Franзais International™️) – не ниже уровня В2 по секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) – уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень В2, TCF (Test de connaissance du franзais) – не менее 50 баллов;

    медицинская справка по форме 075/у;

    шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

    личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;

    список научных и научно-методических работ (научные публикации, план проведения исследования, эссе и другие документы) за последние три календарных года.

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