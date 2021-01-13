Прием документов для получения жилищной помощи стартовал в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В отделе занятости и социальных программ города Караганды сообщают о необходимости подачи документов для получения жилищной помощи на первый квартал 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жильё на территории Республики Казахстан, а также нанимателям (поднанимателям) жилья из государственного жилфонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде, на оплату:

- расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

- потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключённый к сети телекоммуникаций;

- расходов за пользование жилищем из государственного жилфонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Как пояснили в отделе занятости и социальных программ города Караганды, назначается этот вид пособия семьям (гражданам), постоянно проживающим в Караганде, собственникам или нанимателям жилья, у которых расходы на услуги превышают 6% совокупного семейного дохода, а для инвалидов - 4%.

Жители частного сектора, проживающие в домах с печным отоплением, тоже могут оформить жилпомощь на возмещение затрат на приобретение твёрдого топлива (при предоставлении документов о его покупке).

Назначение жилищной помощи осуществляется с месяца обращения за её получением и до конца текущего квартала. Месяцем обращения считается месяц подачи заявления с необходимыми документами.

Оформить услугу можно в НАО «ГК «Правительство для граждан» (ЦОН) и на веб-портале Электронного правительства www.egov.kz (при наличии ЭЦП).

Консультацию можно получить по номерам: 30-02-24, 30-01-69, 8-708-436-06-45.

Помочь с оформлением помощи через портал могут в отделе занятости по адресу: ул. Поспелова, 16, а также во фронт-офисе OPEN KARAGANDA, который находится по проспекту Нурсултана Назарбаева, 39.