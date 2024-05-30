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    16:51, 30 Май 2024 | GMT +6

    Прием в детсады начнется в Астане 4 июня

    детсад
    Фото: акимат Астаны

    4 июня в столице начнется комплектование групп в дошкольных организациях образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В Астане начнется плановое комплектование групп на новый 2024-2025 учебный год в государственных и частных дошкольных организациях.

    Плановое комплектование групп в детских садах запланировано на 28 826 мест.

    В частности, распределение свободных мест осуществляется в зависимости от возраста ребенка.

    - с 1-2 лет - 147 мест;
    - с 2-3 лет - 8 397 мест;
    - с 3-4 лет - 8 253 места;
    - с 4-5 лет - 6 645 мест;
    - с 5-6 лет - 5 350 мест;
    - с 6-7 лет - 34 места.

    Со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 организованы консультативные пункты для родителей.

    Теги:
    Детсады Регионы Образование Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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