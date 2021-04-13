Придерживаются ли столичные торговые сети предельных цен – комментарий акимата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соблюдают ли договоренности торговые сети в рамках оборотной схемы – на этот вопрос ответила заместитель руководителя ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана» Гульмира Ермолдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По договорам наши участники выдерживают все свои обязательства. Они соблюдают все условия договора, потому что договором предусмотрены штрафные санкции. Они у нас являются добросовестными исполнителями своих договоров. Что касается цен на подсолнечное масло, видов подсолнечного масла у нас очень много», - сказала Гульмира Ермолдина на брифинге в акимате.

По ее словам, управление зафиксировала только один вид.

«Нами зафиксирован определенный вид, потому что охватить полностью это практически невозможно. Потому что их очень большое количество наименований, марок, брендов. Но по поставщику, который поставляет подсолнечное масло могу сказать, что он исполняет все свои обязательства. Что касается торговой сети Magnum, магазин зафиксировал цены и продолжает держать их согласно условиям договора», - заключила спикер.

Ранее Г. Ермолдина прокомментировала рост цен на подсолнечное масло.