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    14:19, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Придерживаться этических кодексов в вопросе освещения семейных тем призвала эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Придерживаться этических кодексов в вопросе освещения тем, связанных с семьей, родительством и детьми призвала эксперт по вопросам семейного развития и детской безопасности Динара Кусаин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы говорим о новой этике, в том числе о медиаэтике и она будет полностью связана с языком. Мы сегодня также говорим о людях с особыми потребностями, мы говорим об инклюзиве», - сказала Динара Кусаин, выступая на круглом столе на тему: «Особенности освещения острых социальных тем» в рамках «Astana Media Week-2021».

    Эксперт добавила, что для того, чтобы не было проколов в вопросе освещения таких казалось бы распространенных тем как семья, родительство и дети всегда очень важно иметь направленность на опору и поддержку.

    «Ничего нового изобретать не нужно, те же самые этические кодексы нужны, которыми, как правило, пользуются в любой редакции, это международная практика, где все просто и понятно раписано», - подчеркнула Динара Кусаин.

    Ранее сообщалось, что Astana Media Week-2021 стартовала в Нур-Султане.

    Отметим, что Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки. Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн- и офлайн площадках.


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