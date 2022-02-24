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Придать территориям дачных массивов статус сельского населенного пункта предлагает сенатор

24 Февраля 2022 13:26
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Придать территориям дачных массивов статус сельского населенного пункта предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы дачных участков, расположенных рядом с городами в своём депутатском запросе подняла сенатор Ольга Булавкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сенатор отметила, что безработица и отсутствие каких-либо благ цивилизации на селе привели к неуправляемой урбанизации. В результате люди заселились в дачных массивах, многие из которых до сих пор не имеют правового статуса.

«Многие дачные массивы юридически не принадлежат к конкретным населенным пунктам, а по количеству реально там проживающих официальная статистика отсутствует. В частности, по данным местных исполнительных органов, количество дачных участков, расположенных в границах городов республиканского значения, составляет: город Нур-Султан – более 12 тысяч, город Алматы - более 26 тысяч, город Шымкент – более 17 тысяч», - проинформировала она.

Ольга Булавкина добавила, что в таких массивах множество нерешенных вопросов. Жильцам приходится мириться с отсутствием дома газа, централизованного водоснабжения. В некоторых районах нет света, отсутствуют дороги и медучреждения. Особого внимания требуют и проблемы работы с молодежью, считает сенатор.

«Говоря о молодежи, проживающей на территориях дачных массивов, можно сказать, что они ограничены в доступе к социально-культурной, образовательной инфраструктуре. А в силу низкого качества человеческого потенциала - и доступа к новым рабочим местам. Всё вышеперечисленное приводит к маргинализации части молодежи, подкрепленной низким уровнем жизни и недоверием к институтам власти», - отметила Ольга Булавкина.

Для решения указанных проблем, она предложила рассмотреть вопрос придания правового статуса сельского населенного пункта территориям дачных массивов и включения их в программу развития территорий. Вместе с тем, важно провести анализ ситуации в дачных массивах. Это необходимо для определения реального количества постоянно проживающих граждан и степени удовлетворения их социальных потребностей. Также сенатор отметила необходимость составления карты социально-экономических характеристик населения, проживающих на данных территориях, с целью определения уровня образования и профессиональной подготовки, а также распределения трудовых ресурсов по отраслям занятости.

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Автор:

Серик Сабеков

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