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Причины замора рыбы в озере выясняют в СКО
19 Июля 2022 11:30

Причины замора рыбы в озере выясняют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на озере Табунное зарегистрировали замор рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента экологии, на место выезжала рабочая группа в составе ведомства, Есильской межобластной бассейновой инспекции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарной службы.

Обследовали береговую линию водоема. Обнаружили десяток тушек пеляди. Отобрали пробы воды, мертвой рыбы.

В департаменте экологии пообещали сообщить о причинах гибели пеляди после проведения лабораторных анализов, обследования.

Весной в регионе зарегистрировали несколько заморов на разных озерах. На водоемах собрали и утилизировали в общем 800 кг погибшей рыбы. Тогда причиной замора было частичное промерзание участков водоемов.


Фото: greenpost.ua


Автор:
Корреспондент

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