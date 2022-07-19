Причины замора рыбы в озере выясняют в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на озере Табунное зарегистрировали замор рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента экологии, на место выезжала рабочая группа в составе ведомства, Есильской межобластной бассейновой инспекции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарной службы.
Обследовали береговую линию водоема. Обнаружили десяток тушек пеляди. Отобрали пробы воды, мертвой рыбы.
В департаменте экологии пообещали сообщить о причинах гибели пеляди после проведения лабораторных анализов, обследования.
Весной в регионе зарегистрировали несколько заморов на разных озерах. На водоемах собрали и утилизировали в общем 800 кг погибшей рыбы. Тогда причиной замора было частичное промерзание участков водоемов.
Фото: greenpost.ua