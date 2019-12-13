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Причины выявляемых нарушений сроков оказания госуслуг назвали в Павлодарской области

13 Декабря 2019 19:11
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Причины выявляемых нарушений сроков оказания госуслуг назвали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из всех выявляемых ИИС «Мониторинг» нарушений сроков оказания гражданам государственных услуг в Павлодарской области подтверждается лишь малая часть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департамент Агентства по делам государственной службы на постоянной основе проводит мониторинг качества оказания госуслуг, в том числе нарушений сроков предоставления госуслуг населению, - сообщила журналистам пресс-служба департамента, добавив, что представители общественных организаций Павлодарской области на очередном заседании межведомственной рабочей группы рассмотрели вопросы нарушения сроков оказания госуслуг в департаментах полиции, госдоходов, в Государственной корпорации и местных исполнительных органах. - С начала года ежемесячно по сведениям информационной интегрированной системы «Мониторинг» государственными органами и организациями области на системной основе допускаются нарушения сроков оказания государственных услуг. По Павлодарской области допущено 3 153 нарушения, подтверждено из них 22 факта, что значительно ниже в сравнении с прошлым годом. В 2018 году по сведениям ИИС «Мониторинг» было допущено 4 153 нарушений, из них подтверждено 34 факта».

Сведения по остальному 3131 нарушению отражаются в информационной системе «Мониторинг» из-за технических сбоев информационных систем, произошедших на уровне интеграции шлюза электронного правительства и информационных систем услугодателей, что составляет 99,8% от общего количества нарушений, уточнили в пресс-службе. Зачастую технические сбои информационных систем происходят по линии регистрационно-экзаменационной работы департамента полиции области. Там их количество составляет 51,3%. Замначальника департамента полиции отметил, что техсбои возникают из-за запуска новой информационной системы для оказания государственных услуг по линии регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений.

«Необходимо принимать исчерпывающие меры по устранению недоработок информационных систем, сбоев их работы и недопущению впредь, в том числе путём информирования вышестоящих государственных органов и организаций, осуществляющих техническое сопровождение информационных систем», - заявил руководитель департамента Агентства по делам госслужбы Токтамыс Жумагулов.

Кроме того, нарушения сроков госуслуг происходят из-за отсутствия электроснабжения в административных зданиях (0,06%), ремонтных работ в серверных помещениях (0,06%), выхода из строя оргтехники (0,03%).

«При этом государственными органами местных исполнительных органов допущено 13 нарушений. Наибольшее количество нарушений сроков по вине государственного органа допущено в отделе архитектуры и градостроительства Павлодара и Майского района», - уточнили в департаменте.

Руководитель отдела мониторинга госуслуг аппарата акима Павлодарской области отметил, что для повышения качества оказания госуслуг проходят кустовые семинары по оказанию помощи чиновникам-услугодателям, стажировки для специалистов, оказывающих госуслуги населению.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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