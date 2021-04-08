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    13:19, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Причины увеличения госзаказа на подготовку учителей русского языка назвали в Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назвать причины увеличения госзаказа на подготовку учителей русского языка попросили министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госзаказ увеличился не только на подготовку учителей русского языка, госзаказ увеличился и на подготовку учителей младших классов, к примеру. Госзаказ увеличился на подготовку дефектологов. Одним словом, мы на сегодняшний день видим потребность в кадрах и сам государственный образовательный заказ формируется на основе потребности», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

    «Если мы видим, что у нас не хватает учителей русского языка, физики, начальных классов, английского языка или дефектологов, соответственно мы выделяем большее количество грантов», - отметил министр.

    По его словам, в некоторых регионах чувствуется острая нехватка педагогов.

    «В данном случае английского и русского языков, мы реагируем на это. Поэтому нами в несколько раз было увеличено количество выделяемых мест на подготовку именно учителей русского языка», - заключил А. Аймагамбетов.


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