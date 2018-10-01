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Причины уточнения республиканского бюджета разъяснили в Минфине

11 Октября 2018 21:23 90
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Причины уточнения республиканского бюджета разъяснили в Минфине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Законопроект об уточнении бюджета разработан для выполнения поручений Президента об административном статусе города Шымкента и Туркестанской области. Об этом сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов в ходе рассмотрения поправок в республиканский бюджет на 2018-2020 годы в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предлагаем на ваше рассмотрение законопроект об уточнении республиканского бюджета на 2018 год. Законопроект разработан с целью исполнения Указа Главы государства об изменении административного статуса города Шымкента и Туркестанской области и поручений о принятии мер по их развитию. Этот факт определяет основные характеристики осеннего уточнения в текущем году», - сказал министр.

Кроме того, А.Смаилов отметил, что основные параметры бюджета не изменились. В связи с ростом цены на нефть изменение макроэкономического прогноза отразится на объемах поступлений в Национальный фонд. Это уже в текущем году обеспечит возврат к политике накопления. Во-вторых, основные параметры бюджета не изменились.

«Поступления и расходы увеличились на 12,6 миллиарда тенге. Эти изменения сформировались за счет возвратных трансфертов из Туркестанской области и направления их в сумме 15,1 миллиарда тенге городу Шымкенту, а также за счет уточнения объемов обслуживания бюджетных займов с уменьшением на 2,5 миллиарда тенге», - пояснил Алихан Смаилов.

Министр также сообщил, что все изменения в расходной части бюджета были произведены только за счет реально образовавшейся экономии и ожидаемого неосвоения администраторами бюджетных программ.

Автор: Руслан Габбасов

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Ключевые слова: Минфин РК, Мажилис,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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