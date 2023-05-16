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Причины укрепления тенге по отношению к доллару назвали в Нацбанке

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Мая 2023, 15:03
Причины укрепления тенге по отношению к доллару назвали в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин назвал причины укрепления тенге по отношению к доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года по конец апреля курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 2% до 453,21 тенге за доллар США. Валютные интервенции Национальный банк не проводил. Укрепление национальной валюты с начала года связано с несколькими факторами. Во-первых, сохраняется привлекательность тенговых инструментов, как внутри страны, так и со стороны нерезидентов. Так, уровень долларизации депозитов с начала года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам марта. Приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК увеличился на 126 млрд тенге», - сказал замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин.

Во-вторых, как отметили в Нацбанке, поддержку тенге в январе-апреле оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 1,3 млрд долларов США и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 2,1 млрд долларов США.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - добавил Виталий Тутушкин.


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