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Причины укрепления тенге к доллару назвали в Нацбанке

9 Февраля 2023, 12:10
Причины укрепления тенге к доллару назвали в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова сообщила о результатах продажи субъектов квазигоссектора в январе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора (КГС) составили 453 млн долларов США. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка Правительство приняло решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%», - сообщила Алия Молдабекова.

По ее словам, для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долларов США. Продажи проводились равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долларов США.

«ЕНПФ планирует поддержку валютной доли пенсионных активов на уровне 30%. В этих целях в январе куплено около 120 млн долларов США. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке», - добавила Алия Молдабекова.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце из Нацфонда в республиканский бюджет перечислено 235 млрд тенге в виде трансфертов.


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