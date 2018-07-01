Причины травм на производстве назвали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В управлении государственной инспекции труда СКО подвели итоги работы за первое полугодие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации руководителя отдела информационно-аналитического обеспечения Мейрамбека Ахметова, за этот период госинспекторы проверили 146 предприятий и организаций области.
В результате выявили более 360 нарушений трудового законодательства. Чаще всего североказахстанские работодатели нарушали сроки выплаты заработной платы и причитающихся сумм, не обеспечивали безопасные условия труда, не проводили обучение и инструктаж по безопасности и охране труда работников. Среди нарушений - несоответствие содержания трудовых договоров, превышение норм рабочего времени, необеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, допуск к работе работников без трудовых договоров.
«За допущенные нарушения к административной ответственности в виде наложения штрафа привлечены 59 должностных и юридических лиц на общую сумму 8,9 млн тенге», - сообщил М. Ахметов.
С начала года в регионе на производстве произошел 41 несчастный случай. В том числе два со смертельным исходом.
По данным госинспекторов, причинами травматизма стали неудовлетворительная организация производственных работ, грубая неосторожность пострадавших, нарушение трудовой и производственной дисциплины, неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений.
«Все несчастные случаи расследованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За первое полугодие обучено и аттестовано по безопасности и охране труда 998 работников, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда», - отметил М. Ахметов.
Он добавил, что госинспекторы труда каждый день ведут прием граждан и дают консультации.
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