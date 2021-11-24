-
-
-
вчера 23:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:26
-
-
-
-
-
-
-
-
Причины трагедии на шахте «Абайская» назвали в МЧС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС РК Юрий Ильин озвучил причины трагедии на шахте «Абайская» по результатам расследования специальной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если говорить о причинах, то данный несчастный случай у нас подразумевается как авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выброса горной массы, не классифицированной согласно действующим документам инструкцией по ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам газа и угля», - сказал Юрий Ильин на брифинге в РСК Карагандинской области.
Кроме того, по его словам, комиссией выявлено нарушение, не повлиявшее на данный несчастный случай, – нехватка численности рабочих и технического инженерного состава.
«Второе – работодатель не в полном объеме производил разведку геологических нарушений на полях шахты. Третье – работодатель несвоевременно производил обновление оборудования технологических устройств. Четвертое – работодателем не в должном количестве внедрялись новые технологии и оборудование, минимизирующее все риски на рабочих местах», - отметил министр.
«Это говорит о том, что акты-заключения комиссии, которые мы выдали, будут переданы следственным органам, и решение следственных органов в дальнейшем определит круг должностных лиц, виновных в данной аварийной ситуации. Комиссия завершила свою работу», - добавил Ю. Ильин.
Напомним, в Карагандинской области произошел выброс метана на шахте. В результате погибли сотрудники шахты.
- Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска
- Оставила детей и не вернулась: пропавшую женщину разыскивают в Кокшетау
- Жертв могло быть больше – озвучены подробности трагедии на шахте «Абайская»
- Работодатель согласился с доводами комиссии – глава МЧС о трагедии на шахте «Абайская»
- Степень вины работодателя 100% - Юрий Ильин о трагедии на шахте «Абайская»
- По подозрению в серии квартирных краж задержали группу воров-рецидивистовв Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана