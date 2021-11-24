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Причины трагедии на шахте «Абайская» назвали в МЧС

24 Ноября 2021 18:34
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Причины трагедии на шахте «Абайская» назвали в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС РК Юрий Ильин озвучил причины трагедии на шахте «Абайская» по результатам расследования специальной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если говорить о причинах, то данный несчастный случай у нас подразумевается как авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выброса горной массы, не классифицированной согласно действующим документам инструкцией по ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам газа и угля», - сказал Юрий Ильин на брифинге в РСК Карагандинской области.

Кроме того, по его словам, комиссией выявлено нарушение, не повлиявшее на данный несчастный случай, – нехватка численности рабочих и технического инженерного состава.

«Второе – работодатель не в полном объеме производил разведку геологических нарушений на полях шахты. Третье – работодатель несвоевременно производил обновление оборудования технологических устройств. Четвертое – работодателем не в должном количестве внедрялись новые технологии и оборудование, минимизирующее все риски на рабочих местах», - отметил министр.

«Это говорит о том, что акты-заключения комиссии, которые мы выдали, будут переданы следственным органам, и решение следственных органов в дальнейшем определит круг должностных лиц, виновных в данной аварийной ситуации. Комиссия завершила свою работу», - добавил Ю. Ильин.

Напомним, в Карагандинской области произошел выброс метана на шахте. В результате погибли сотрудники шахты.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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