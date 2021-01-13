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Причины совершения коррупционных сделок назвали эксперты

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Января 2021, 11:02
Причины совершения коррупционных сделок назвали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посредники становятся основными фигурантами допущения коррупционных рисков. Рост числа посредников связан с тем, что респонденты говорили об отсутствии информации, должной коммуникации. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказала исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициаторами, как правило, выступали работники ведомства или государственных учреждений. Далее следовали сами граждане и выросла доля посредников. Рост числа посредников связывали с тем, что респонденты говорили об отсутствии информации, должной коммуникации. Поэтому востребованными оказались так называемые «помогайки», услуги посредников и других людей», - сообщила спикер.

Ольга Шиян также назвала должности, которые чаще договаривались о неформальном решении вопросов.

«В основном, это были специалисты и рядовые сотрудники. Также на заместителей руководителей приходится 17%. Что стало причиной для коррупционной сделки? Респонденты указали более 30 причин. Более половины из них пришлось на так называемые «так удобнее» и « так быстрее решить вопрос». Больше 8% ответили, что другого варианта не было. Таким образом, респонденты объясняли, что были готовы дополнительно договориться неформальным способом, чтобы ускорить вопрос и получить услугу, либо благо. Если они сталкивались с тем, что служащий какого-то ведомства вымогал взятку, скорее он прибегал к таким методам, как волокита либо затягивание решения вопроса», - добавила Ольга Шиян.


Борьба с преступностью   Коррупция   Общество  
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