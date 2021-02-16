Причины снижения активов Национального фонда в январе назвал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал причины снижения активов Национального фонда в начале года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец января текущего года составили 57,7 млрд долларов США, с начала текущего года снизившись на 1 млрд долларов США по следующим причинам: поступления в Нацфонд составили 43 млрд тенге, из них валютные поступления составили 56,2 млн долларов США или 24 млрд в тенговом эквиваленте. С начала года было продано 720 млн долларов для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 381 млрд тенге (900 млн долларов). Ввиду снижения аппетита инвесторов к риску падение индекса акций MSCI World за январь текущего года составило 1%.Инвестиционный доход Национального фонда за тот же период. составил (-) 340 млн долларов США или -0,59%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, волатильность на фондовых рынках в январе усилилась из-за неоднородности восстановления экономик, а также взлета акций убыточных компаний на фоне активности непрофессиональных инвесторов на торговых платформах.

«При этом уже в начале февраля наблюдалось восстановление рынка акций, и за первые 2 недели февраля этого года инвестиционный доход Нацфонда составил 800 млн долларов США, отыграв падение в январе текущего года», - заключил спикер.