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    15:31, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Причины снежных заносов на дорогах назвали спасатели СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к работе в период зимних ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге начальник отдела ликвидации ЧС Серик Наурызбаев рассказал, что в регионе на учет взяли 396 снегозаносимых участков, общая протяженность которых превышает 1,1 тысячи километров.

    Почти каждый год сложная обстановка на дорогах создается в восьми районах области: Айыртауском, им. Г. Мусрепова, Шал акына, Тимирязевском, Жамбылском, им. М. Жумабаева, Есильском и Уалихановском.

    «Причинами снежных заносов являются неудовлетворительное обслуживание автодорог, так как не в полном объеме производится вырубка кустарников и травяной растительности, недостаточное количество установленных снегозадерживающих щитов, нулевая отметка уровня дорожного полотна», - сказал С. Наурызбаев.

    Прошлой зимой в регионе зарегистрировали 198 чрезвычайных ситуаций, связанных с непогодой. Рост более чем в два раза. Только снежных заносов насчитали 155. Из них вызволили 850 единиц техники и спасли более двух тысяч человек. В 23 пунктах обогрева размещали более 350 человек, в том числе 55 детей.

    «В четыре раза увеличилось количество поисковых работ. В основном терялись пастухи, которые из-за сложных погодных условий были дезориентированы и просили помощи на 112. Еще раз обращаемся к жителям области: при ухудшении погодных условий воздержитесь от выезда из населенных пунктов, особенно в ночное время. Не игнорируйте сообщения о штормовом предупреждении и ограничении движения для автотранспортных средств», - резюмировал С. Наурызбаев.


    Теги:
    Дороги МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Происшествия
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