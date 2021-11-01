Причины снежных заносов на дорогах назвали спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к работе в период зимних ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник отдела ликвидации ЧС Серик Наурызбаев рассказал, что в регионе на учет взяли 396 снегозаносимых участков, общая протяженность которых превышает 1,1 тысячи километров.

Почти каждый год сложная обстановка на дорогах создается в восьми районах области: Айыртауском, им. Г. Мусрепова, Шал акына, Тимирязевском, Жамбылском, им. М. Жумабаева, Есильском и Уалихановском.

«Причинами снежных заносов являются неудовлетворительное обслуживание автодорог, так как не в полном объеме производится вырубка кустарников и травяной растительности, недостаточное количество установленных снегозадерживающих щитов, нулевая отметка уровня дорожного полотна», - сказал С. Наурызбаев.

Прошлой зимой в регионе зарегистрировали 198 чрезвычайных ситуаций, связанных с непогодой. Рост более чем в два раза. Только снежных заносов насчитали 155. Из них вызволили 850 единиц техники и спасли более двух тысяч человек. В 23 пунктах обогрева размещали более 350 человек, в том числе 55 детей.

«В четыре раза увеличилось количество поисковых работ. В основном терялись пастухи, которые из-за сложных погодных условий были дезориентированы и просили помощи на 112. Еще раз обращаемся к жителям области: при ухудшении погодных условий воздержитесь от выезда из населенных пунктов, особенно в ночное время. Не игнорируйте сообщения о штормовом предупреждении и ограничении движения для автотранспортных средств», - резюмировал С. Наурызбаев.