+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 18 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Причины смерти женщины в больнице расследуют в Атырауской области

21 Сентября 2019 14:41
Поделиться:
Причины смерти женщины в больнице расследуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Причины смерти женщины расследуют в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Повешенным нашли павлодарского полицейского
28 трупов лошадей обнаружены в Нур-Султане: отчего погибли животные 22-летний монтажник погиб во время ремонта канализационной трубы в Павлодаре Парни с «автоматом» напугали жителей Талгара

«17 сентября в реанимационное отделение Жылыойской ЦРБ в тяжелом состоянии с повышенной температурой была госпитализирована женщина 1983 г.р. Спустя несколько часов она скончалась. По данному факту органами полиции начато досудебное расследование по ст.317 ч.3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

По его информации, в настоящее время органом следствия назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела взято на контроль прокурором области.

Как сообщается в социальных сетях, женщина была беременна.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив