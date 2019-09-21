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20.09.2019 19:42
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Причины смерти женщины в больнице расследуют в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Причины смерти женщины расследуют в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«17 сентября в реанимационное отделение Жылыойской ЦРБ в тяжелом состоянии с повышенной температурой была госпитализирована женщина 1983 г.р. Спустя несколько часов она скончалась. По данному факту органами полиции начато досудебное расследование по ст.317 ч.3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.
По его информации, в настоящее время органом следствия назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела взято на контроль прокурором области.
Как сообщается в социальных сетях, женщина была беременна.
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