14 Октября 2022, 21:47

Причины смерти двух беременных женщин назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причины смерти двух беременных женщин в один день сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 октября в Атырауской области были зарегистрированы два случая смерти беременных женщин. Один в Атырауской областной больнице, второй в Макатском районе.

«33-летняя женщина, скончавшаяся в Атырауской областной больнице, находилась на 17-ой неделе беременности. Это была ее третья беременность. Она наблюдалась в Макатской центральной районной больнице. С мая 2022 года состояла на учете у невролога с диагнозом «менингиома». Заболевание началось год назад. В мае этого года прошла обследование на МРТ из-за постоянных головных болей, которые усилились в последнюю неделю, появилась тошнота. В минувшее воскресенье, 9 октября, поступила в нейрохирургическое отделение Атырауской областной больницы с диагнозом: доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом. При поступлении у нее были жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, снижение памяти, ухудшение зрения, общую слабость», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

В больнице женщине были проведены лабораторно-диагностические и инструментальные исследования, даны консультации специалистов. Было назначено соответствующее лечение.

«Через два дня, 11 октября, в связи с ухудшением состояния, пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на усилия врачей, 12 октября пациентка скончалась. Предварительный диагноз: сепсис, септицемия, внебольничная левосторонняя верхнедолевая пневмония. Объемное образование в лобно-теменной доле головного мозга. Полиорганная недостаточность, септический шок»,- сообщает пресс-служба ведомства.

Второй случай смерти беременной женщины был зарегистрирован также 12 октября в Макатской центральной районной больнице.

«В приемный покой была экстренно доставлена 34-летняя местная жительница, находившаяся на 32-ой неделе беременности (третья беременность) с предварительным диагнозом «пневмония». При поступлении ее состояние было крайне тяжелым. Была сразу подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. За несколько часов у нее трижды останавливалось сердце, но усилиями медиков ее возвращали к жизни. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия, вечером пациентка скончалась. Посмертный диагноз: сепсис вирусно-бактериального генеза, септический шок, правостороняя нижнедолевая пневмония. Полиорганная недостаточная (реактивный гепатит, печеночная недостаточность, почечная недостаточность). Беременность - 32 недели. Антенатальная гибель плода», - говорится в сообщении облздрава.

Также отмечается, что обе женщины регулярно посещали врача и прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как говорят медики, в обоих случаях предположительной причиной ухудшения состояния и смерти беременных явился септический шок, возможно, вирусно-бактериального генеза, септическая пневмония, развившаяся молниеносная полиорганная недостаточность.

«Окончательные причины будут уточнены в ходе служебного расследования и после результатов паталогоанатомического вскрытия. Взяты пробы на вирусологические и бактериологические исследования для выявления возбудителя инфекции. В настоящее время требуется изучение эпидемиологической ситуации в Макатском районе», - говорится в распространённом управлением здравоохранения области пресс-релизе.

Как ранее сообщалось, две беременные женщины скончались в один день в Атырауской области.