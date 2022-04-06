Причины слабой интернет-связи на левом берегу столицы назвал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин объяснил перебои в работе интернет-связи на левом берегу столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если мы говорим о домашнем интернете, то мы ввели требование с конца 2020 года и внесли изменения в СНИПы, чтобы дома не сдавались без подвода оптики. По базовым станциям есть проблема, то что жители, не хотят установки. А у нас закон такой, что если часть жителей против, то операторы вынуждены отступать и демонтировать станции», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Мажилиса.

По его словам, операторы просят сейчас внести поправки в законодательство.

«Сейчас ее прорабатываем, с депутатами будем советоваться и потом будем соответствующий законопроект вносить. Мы в этом году внесем ряд изменений в области связи, которые будут влиять на качество связи, изменения на то, чтобы операторов подтолкнуть идти в села и пригород. В течение этого года все поправки примем, если депутаты поддержат», - заключил министр.