Причины скопления машин на границе с Кыргызстаном назвали в Минфине РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время пункты пропуска на границе с Кыргызстаном работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«С 19 по 20 августа на границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузовых автомашин, пересекающих границу. Скопление возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза плодоовощной продукции, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска», - пояснили в ведомстве.

В Минфине отметили, что пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска.

«В настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых автомашин. Необходимо отметить, что фискальными органами стран ведется работа по противодействию теневому товарообороту. Так, в феврале 2022 года введено обязательное оформление электронных счетов-фактур (ЭСФ) кыргызскими экспортерами. С 1 апреля 2023 года внедрено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на товары (СНТ). СНТ оформляется до пересечения границы и исключает возможность оформления в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов, ликвидированных лиц и так далее», - добавили в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что с 16 августа 2023 года запущен технический эксперимент по применению паспорта прослеживаемости товаров из перечня изъятия ВТО (пониженная таможенная пошлина).

В рамках реализации Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС, в целях безбарьерного перемещения транспортных средств, с 30 мая по 20 августа 2023 года проведен эксперимент тремя странами по применению навигационных пломб (Казахстан, Кыргызстан и Россия).

«По итогам изучения результатов эксперимента, применение навигационных пломб планируется осуществлять на постоянной основе. Все указанные меры позволят нашим странам обеспечить проведение контрольных мероприятий в электронном формате, окажут содействие увеличению товарооборота и позволят увеличить транзитный потенциал наших стран», - резюмировали в Минфине.