Причины схода вагонов в Жамбылской области назвали в КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «КТЖ» прокомментировали сход вагонов грузового состава, который произошел в Жамбылской области 31 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причина - излом боковой рамы, которая выпущена в 2009 году заводом «Азов Электросталь». Все вагоны были гружены рудой, лесом. В общей сложности сошли 11 вагонов. Собственниками всех вагонов были казахстанские, эстонские и российские компании. Все сроки, отведенные для восстановления, мы выдержали», - сказал и.о. вице-президента АО «НК «КТЖ» по безопасности Марат Шакенов на брифинге в КТЖ.



По его словам, теперь задержек движения на данном участке быть не должно.



Движение полностью восстановлено, сейчас на этом полигоне проходят все поезда. Соответственно, никаких задержек в этом направлении я не вижу», - сказал М. Шакенов.



Напомним, 31 июля произошел сход вагонов грузового состава (№2009 на участке Мойынты - Шыганак, перегона Кашкентениз - Жастар). В результате вынужденного затора на станции Сарышаган задержали движение 5-ти пассажирских поездов.



Для пассажиров задержанных в пути поездов было организовано горячее питание, а также дежурили машины скорой медицинской помощи и пожарной безопасности.



В итоге пассажирские поезда тронулись лишь в 22:17 по Астанинскому времени.