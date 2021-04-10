Причины роста заболеваемости КВИ назвали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Основные причины роста количества заболевших КВИ в Акмолинской области были названы главным государственным санитарный врачом региона Айнагуль Мусиной на прошедшем брифинге. Среди них – несоблюдение населением карантинных мер, проведение массовых мероприятий, а также миграция населения из столицы, которая вот уже месяц находится в «красной» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Акмолинской области, как и в целом по республике, остается напряженной. Регион с 5 апреля находится в «красной» зоне, а за последнюю неделю рост заболеваемости КВИ увеличился в 1,6 раз.

«Основные причины, способствующие росту заболеваемости, во-первых, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции и мер безопасности в общественном транспорте, в многолюдных общественных местах, торговых центрах, рынках и базарах. Во-вторых, это проведение массовых мероприятий как в общепите, так и на дому с большим скоплением людей», - отметила А. Мусина.

Так, за прошедшие сутки в Акмолинской области зарегистрирован 101 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Новые случаи заболевания выявлены в Кокшетау - 24, Бурабайском районе - 22, Аршалынском - 17, Степногорске – 8, Шортандинском - 6, Астраханском - 5, Целиноградском - 4, Жаркаинском и Буландынском районах - по 3 случая, Атбасарском, Есильском, Ерейментауском по 2 случая, Зерендинском и Сандыктауском и Аккольском районах по 1 случаю.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по регионам области, на 8 апреля текущего года в «красной» зоне находятся Аккольский, Астраханский, Аршалынский, Бурабайский, Жаркаинский, Ерейментауский, Шортандинский, Целиноградский районы и город Степногорск. В «желтой» зоне - Атбасарский, Буландынский, Есильский, Зерендинский, Жаксынский, Сандыктауский районы и город Кокшетау. В «зеленой» зоне - все остальные районы.

«С начала года, несмотря на тенденцию по снижению заболеваемости по области, в пристоличных районах - Целиноградский, Аршалынский, Шортандинский, Аккольскиий - установлен рост заболеваемости более чем в три раза. К примеру, если в январе в Аршалынском районе было зарегистрировано всего 23 случая КВИ, то за 8 дней апреля - уже 94 случая. Эта тенденция связана с ежедневной миграцией населения из города Нур-Султан, который больше месяца находится в «красной» зоне», - пояснила спикер и добавила, что при проведении эпидемиологического расследования в других регионах также прослеживается связь с посещением города Нур-Султан.

К примеру, в Астраханском районе 32% случая связано с посещением столицы, в Егиндыкольском, Жаксынском, Жаркаинском - по 25%, в Атбасарском - 8%, в остальных единичные случаи.

За последние недели зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции среди школьников региона, среди них 14 случаев – среди обучающихся в традиционной форме и 39 случаев – среди учащихся в режиме онлайн. За минувшие сутки зарегистрировано 11 случаев заболевания среди школьников.

Всего зарегистрировано 158 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди детей дошкольного возраста. Все случаи являются заносными.

«В области в настоящее время работают восемь лабораторий, проводящих исследования методом ПЦР, две лаборатории в резерве и при необходимости могут быть открыты. Мощность лабораторий составляет порядка 3000 ПЦР-тестов в сутки», - добавила главный санврач региона.