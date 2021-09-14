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    13:53, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Причины роста заболеваемости КВИ назвал главный санврач Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев назвал причины роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Причинами роста заражений населения являются: всеобщее снижение бдительности населения ввиду невидимости биологической угрозы (граждане понимали весь масштаб опасности, только заразившись и попав в инфекционные стационары, а иногда потеряв близких); чрезвычайно высокая контагиозность и патогенность дельта-варианта вируса COVID-19; организация населением, несмотря на запрет, массовых семейных мероприятий в предприятиях общепита и в арендуемых коттеджах; продолжающиеся сомнения о пользе вакцинации у части граждан; несоблюдение масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте «, - сказал во время онлайн-брифинга в СЦК Ермуханбет Даулетбаев.

    «П родолжающиеся заражения среди молодежи старше 20 лет обусловлены их большей мобильностью и тесным общением друг с другом на фоне низкой активности в иммунизации и пренебрежения масочно-социальным режимом с последующим заражением членов семьи – они являются распространителями инфекции», - добавил главный санврач региона.

    Напомним, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев ранее заявил о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в Костанайской области.

    С начала пандемии в Костанайской области выявлено 31 492 случая COVID-19. На данный момент в 21 стационаре получают лечение 607 человек, загруженность коек составляет 34%.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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