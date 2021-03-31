Причины роста заболеваемости коронавирусом среди детей назвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чем растет заболеваемость коронавирусом среди детей, пояснили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, всего с 1 января заболели 12 862 ребенка до 18 лет.

«В марте мы видим увеличение заболеваемости на 5%. Рост заболеваемости отмечается среди школьников. В принципе, это было прогнозируемо, потому что с 1 марта мы разрешили учиться детям не только 1-5, 9-11 классов, но и других классов. При этом нашими территориальными департаментами обеспечивается контроль совместно с управлениями образования по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику КВИ в организациях образования», - сказала Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК.

Она также прокомментировала рост заболеваемости среди детей.

«С точки зрения увеличения социальных контактов детей в школах. Еще хотела бы обратить внимание на результаты исследования, которые говорят, что британский штамм, к сожалению, более агрессивен в отношении молодежи. То есть, молодежь заболевает им чаще, чем обычным коронавирусом», - предупредила А. Есмагамбетова.