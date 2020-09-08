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Причины роста преступлений в отношении детей назвали в Генпрокуратуре РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Сентября 2020, 13:25
Причины роста преступлений в отношении детей назвали в Генпрокуратуре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество преступлений, совершенных в отношении детей, выросло на 8%. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году количество преступлений, совершенных в отношении детей, выросло на 8%. Тому есть свои причины. К примеру, в отношении одного человека заведено 60 уголовных дней по совершению преступления в отношении жертвы возраста меньше 18 лет. Это тоже поспособствовало увеличению. Также в прошлом году мы ввели уголовную ответственность в отношении врачей и других за сокрытие фактов сексуального характера в закрытых учреждениях, интернатах», - сообщил Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, это так же повлияло на увеличение статистики.

«Поэтому такой рост 8%. Это всё эпизоды. Однако количество потерпевших не возросло. В будущем так же будет усилена работа по борьбе с педофилией», - заключил М. Ахметжанов.


Фото: ortcom.kz

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