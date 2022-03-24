Причины роста онкозаболеваемости в Карагандинской и Кызылординской областях изучат ученые

НУР-СУЛТАН. АЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов привел статические данные касательно онкозаболеваемости в Жезказганско-Улытауского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в 2020-2021 годах по скринингам на раннее выявление злокачественных новообразований шейки матки, молочной железы и колоректального рака проведено 43 334 исследования среди жителей города Жезказган и населенных пунктов Улытауского района Карагандинской области. Выявлено 49 случаев рака, что составило 0,11% от числа осмотренных. По скринингу рака шейки матки обследовано 12 744 женщины в возрасте от 30 до 70 лет (86,2% от запланированного числа), в том числе в 2020 году – 6 326, в 2021 году – 6 418 женщин», – сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Выявлено 10 случаев рака шейки матки – 0,08% от охвата при областном показателе 0,03%. 70% из числа выявленных случаев рака шейки матки составили ранние (I) стадии при областном показателе 62%. Был выявлен 1 случай запущенного рака (10% при областном показателе 12%).

По скринингу рака молочной железы обследовано 14 145 женщин в возрасте от 40 до 70 лет (96,8% от запланированного числа), в том числе в 2020 году – 6 696, в 2021 году – 7449 женщин. Выявлено 35 случаев рака молочной железы – 0,25% от охвата, что соответствует областному показателю (0,25%). Ранние стадии (0-I) составили 71,4% при областном показателе 59,3%. Среди выявленных случаев рака 2 случая были запущенными (5,7% при областном показателе 7,3%). По скринингу колоректального рака обследовано 16 445 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет (95% от плана), в том числе в 2020 году – 8 409 и в 2021 году – 8 895 человек.

Выявлено 4 случая колоректального рака – 0,02% от охвата при областном показателе 0,03%. Из 4 случаев раннего рака не было выявлено, 1 – в запущенной стадии (25% при областном показателе 15,2%). Все пациенты с выявленными случаями рака в рамках скринингового исследования взяты на диспансерный учет и получают специализированное лечение.

Он также сообщил, что рекомендации круглого стола Ассоциации экологических организаций Казахстана от 28 июня 2021 года на тему «Снижение негативного воздействия деятельности космодрома Байконуросвоение на окружающую среду и здоровье граждан» рассмотрены. В целом работа в данном направлении проводится. Так, в Карагандинской и Кызылординской областях проводятся ежегодные скрининговые обследования населения, проживающего вблизи космодрома Байконур и в районах падения останков ракетоносителей.

«В настоящее время прорабатывается вопрос проведения научных исследований по причинам роста заболеваний среди населения Карагандинской и Кызылординской областей. Проводится постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды на территориях, подверженных влиянию ракетно-космической деятельности комплекса «Байконур». Информационные материалы с результатами исследований влияния ракетно-космической деятельности на состояние среды обитания и здоровье населения, регулярно предоставляются населению», - заключил Премьер.