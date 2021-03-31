Причины роста цен на яйца назвали в Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно еженедельным статистическим данным по состоянию на 25 марта 2021 года цены на яйца первой категории в регионах РК варьируются от 340 тенге до 485 тенге за десяток. Рост цен сначала года составляет 11,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Напомним, что в перечень социально значимых товаров, цены на которые могут регулироваться государством, входит только яйцо первой категории.

Основными причинами роста цен является сокращение производства яиц в 2020 году вследствие падежа в 2020 году из-за птичьего гриппа на 8,4%. По данным Ассоциации яичных производителей Казахстана, падеж составил 2,6 млн кур несушек. Вторая причина роста цен - удорожание кормов (в том числе, фуражного зерна). За год рост стоимости кормов превысил 54.4%.

В целях недопущения дальнейшего роста цен в регионах заключаются меморандумы между компаниями-производителями яиц и торговыми объектами (магазинами, торговыми сетями) о прямых поставках на прилавки яйца и обеспечении фиксированной цены продажи. Аналогичная работа проводится акиматами по другим социально значимым товарам.

Всего по стране заключено 12658 меморандумов между 1472 производителями СЗПТ и 11186 торговыми объектами.

Кроме того, для сдерживания роста цен на корма, проводится работа по созданию постоянно действующего фуражного фонда зерна на базе АО «НК «Продкорпорация». Это позволит сократить расходы на производство яиц.

Данные и другие меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары предусмотрены специальной Дорожной картой, разработанной Министерством торговли и интеграции РК совместно с Министерством сельского хозяйства РК и Агентством по защите и развитию конкуренции.

В результате принятых оперативных мероприятий Дорожной карты, несмотря на праздничные дни, когда традиционно дорожают продукты первой необходимости, удалось сдержать рост цен.

За праздничную неделю (с 16 по 25 марта 2021 года) цены на социально значимые яйца снизились на 0,2% .

При этом, за предыдущую неделю (с 9 по 16 марта 2021 года) рост цен на яйца первой категории составил всего 0,1% .



