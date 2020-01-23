Причины роста цен на сжиженный газ в некоторых регионах объяснили в Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины роста цен на сжиженный газ в некоторых регионах объяснили в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК Рустам Ахметов в ходе презентации законопроекта по вопросам улучшения бизнес-климата в Мажилисе отметил, что в Казахстане действует предельное ценовое регулирование на сжиженный газ.

«Как вы знаете, у нас на рынке сжиженного газа действует предельное ценовое регулирование. Сегодня установлена цена в размере 38 тыяч тенге за тонну. Неоднократно к нам поступают жалобы по распределению этих объемов сжиженного газа. В целях развития конкуренции, устранения нарушений, с этого года поэтапно вводится биржевая торговля сжиженного газа», - сказал Рустам Ахметов, отвечая на вопросы депутатов касательно причин увеличения цен на сжиженный газ в некоторых регионах.

С введением биржевой торговли, как было отмечено, ситуация на рынке улучшилась.

«Мы наблюдаем такой эффект, что средняя цена на сжиженный газ не увеличилась в рознице и те деньги, которые раньше зарабатывали оптовые розничные реализаторы газа, сейчас поступают уже в доход самих предприятий и идут на обновление инфраструктуры этих предприятий. То есть мы наблюдаем положительный эффект реализации биржевой торговли. Да, на первом этапе введение биржевой торговли дало скачок повышения цен, но уже на протяжении шести месяцев мы видим, что цены стабилизировались. Рост на сжиженный газ прекратился и стабилизировался на уровне цен, которые действовали до введения биржевой торговли. Сегодня в среднем в некоторых регионах сжиженный газ продается по 55-58 тенге, в некоторых - достигает 75 тенге, но это связано с тем, что это приграничные с РФ регионы, и газ поступает оттуда», - пояснил Рустам Ахметов.