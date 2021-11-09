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Причины роста цен на продукты обсудили в СКО

9 Ноября 2021 13:53
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Причины роста цен на продукты обсудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале партии «Nur Otan» прошло заседание общественного совета по развитию аграрного сектора. Обсуждали рост цен на социально значимые товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы филиала партии, члены совета отметили рост цен на яйца, растительное масло, крупы, мясо, муку, овощи и фрукты. По их мнению, это связано, в меньшей степени, с недостаточностью сырья и неразвитостью сельскохозяйственной переработки.

«Конечно, нельзя говорить о том, что цены растут сами по себе. Здесь есть связь, есть свои причины. Понятно, что большинство цен увеличиваются ввиду отсутствия конкуренции, сырья, большего рынка сбыта и так далее. В большей степени это связано с ростом инфляции в стране. И прогнозы неутешительные: в 2021 году инфляция повысится на 8,7%», - подчеркнул председатель совета Геннадий Зенченко.

По его словам хорошим подспорьем стало проведение сельскохозяйственных ярмарок, где жители Петропавловска могут купить продукты по ценам производителей. Члены совета намерены следить за работой по закупу в стабфонды продовольствия и заключением долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями.

Напомним, статистики посчитали уровень инфляции за 9 месяцев. По их данным, инфляция в регионе возросла до 6%. Продовольственные товары подорожали почти на 7%.

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#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Цены и тарифы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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